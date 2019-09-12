Venezuela’nın TIAR’a dönüşüne onay çıktı

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela’nın, Rio Paktı olarak bilinen uluslararası askeri savunma sözleşmesi “Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Antlaşması”na (TIAR) yeniden katılabilmesi için TIAR İstişare Kurulu oluşturulmasını onayladı.

OAS Daimi Konseyi’nde yapılan oylamada Venezuela’nın TIAR’a dönüşü için istişare kurulu oluşturulması oy çokluğuyla kabul edilerek, yeşil ışık yakıldı. Buna göre TIAR ülkesi üyelerin dışişleri bakanları eylül ayı içerisinde Venezuela’nın TIAR’a dönüşünü tartışmak için bir araya gelecek.

12 ülkeden evet oyu



TIAR İstişare Kurulu oluşturulması için, aralarında ABD, Brezilya, Arjantin ve Şili’nin de bulunduğu 12 ülke evet oyu verirken, Peru, Panama, Uruguay ve Kosta Rika ise karşı oy kullandı.

Meksika’nın OAS Daimi Temsilcisi Luz Elena Banos Rivas, “TIAR’ın Venezuela’da uygulanmasını kabul edilemez” olarak değerlendirerek, “Amerika kıtasında TIAR’ın uygulanmasını gerektiren silahlı bir çatışma olmadığını düşünüyoruz. Bölgede bir askeri müdahale istenmiyorsa, bu mekanizmanın uygulanmasına da gerek yok” diye konuştu.

Öte yandan, TIAR üyesi ülkelerden Kosta Rika, Peru ve Şili’nin, bu vesileyle kıtada askeri güç kullanımını engellemek için düzeltme yapılması teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi. Bu arada, Venezuela’da meşru hükümet daha önce OAS’dan ayrılmış ancak geçen haziran ayında ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun temsilcisi Venezuela’nın OAS Daimi Temsilcisi olarak tanınmıştı.

2012’de çekilmişti

Daha çok Rio Paktı olarak bilinen ve aralarında diplomatik ve konsolosluk ilişkilerin kesilmesi, ekonomik iletişimin askıya alınması gibi maddelerin yanı sıra “Amerikan Devletlerinden birine yapılmış saldırı hepsine yapılmış kabul edilecektir” şeklinde bir madde de içeren anlaşma Eylül 1947'de imzalanmış, paktın üyelerinden Venezuela ise Temmuz 2012'de anlaşmadan çekilmişti.