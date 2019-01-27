Victoria Beckham ünlü şarkıcıya ateş püskürdü: Oğlumun peşini bırak

İngiltere’nin en popüler çifti David Beckham ve Victoria Beckham’ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham’ın dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu. Çiftin 2017’de birbirlerine ateşli mesajlar gönderdiği ve birçok kez buluştuğunun ortaya çıkmasının ardından Victoria Beckham’ın adeta ateş püskürdüğü iddia edildi.

2017’de henüz 18 yaşını dolduran Brooklyn ile o dönemde 26 yaşında olan Rita Ora’nın gizlice flört ettiği ve bu durumu öğrenen Victoria’nın ilişkiye onay vermemesinin ardından çiftin zorla ayrıldığı belirtildi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Beckham’ın bir arkadaşı, “Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn’i Rita’yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi. Brooklyn’i New York’a üniversite okumaya göndermeye karar verdiler. Amaçları Rita’dan uzaklaşmaktı” dedi.

David ve Victoria Beckham’ın, Rita Ora’nın birçok kadın ve erkekle ilişki yaşamasından rahatsız olduğu ileri sürülürken, Brooklyn ve ünlü şarkıcının buna rağmen bir süre daha gizlice flört ettiği aktarıldı. Ailesinin baskısına boyun eğmek zorunda kalan Brooklyn ile Rita Ora’nın arkadaş kalma konusunda anlaştığı belirtildi.