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Videoyu gören gözlerine inanamadı! Jackson hayranları sosyal medyayı karıştırdı

2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın hayranları sosyal medyadaki bir videoyla gözlerine inanamadı. Videoda Tayland'da konser vereceğini söyleyen Jackson'a birebir benzeyen bir kişi ortalığı birbirine kattı.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Dünya
Videoyu gören gözlerine inanamadı! Jackson hayranları sosyal medyayı karıştırdı

Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın ölümü üzerinden 10 yıl geçse de, hayranlarından bazıları ünlü sanatçının hala hayatta olduğuna inanıyor. Hayranların bu teorilerine kaynak gösterdiği videolara bir yenisi daha eklendi.

İspanyol şarkıcı Sergio Cortes, sosyal medyada bir görüntü paylaşarak Tayland’daki konseri hakkında bilgi verdi.

23 Aralık’ta Pattaya’daki etkinliğe herkesi çağıran Cortes, “Bütün Michael Jackson hayranlarına merhaba. 23 Aralık’ta gelin ve performansımı izleyin. Hepinizi çok seviyorum, umarım orada görüşürüz” dedi.

Video Cortes’in de beklediğinden daha hızlı yayılırken, Jackson hayranları bir kez daha ünlü sanatçının hayatta olduğunu teorilerini sosyal medyada paylaştı.

Jackson 2009’da 51 yaşında hayatını kaybetti.

Bir Jackson hayranı, ‘Michael yaşıyor, biliyordum’ derken, bir diğeri ise ‘Başka bir kimlikle hayatını sürdürüyor’ ifadelerini kullandı.

konser Tayland
Son güncelleme: 10:21 31.10.2019
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