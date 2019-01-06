Wall Street Journal: Türkiye ABD’den askeri destek istedi

ABD askerinin Suriye'den çekileceğinin açıklanmasının ardından tartışmalar ve analizler son hızla devam ediyor... ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suriye'deki savaşta Türkiye'nin ABD'den askeri destek istediğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, "Türkiye ABD'den hava saldırısı da dahil olmak üzere ulaştırma ve lojistik desteği istedi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftalarda Suriye’den çıkılacağını açıklamasının ardından Wall Street Journal, ABD’li üst düzey yetkili ve diplomatlarla görüşerek bir haber yaptı. Michael Gordon, Nancy Youssef ve Dion Nissenbaum imzalı haberde, ABD’li yetkililer Türkiye’nin bazı konularda destek istediğini dile getirdi. Yetkililer, “Türklerin talepleri o kadar çok ki eğer bunlar yerine getirilirse ABD’nin Suriye’deki etkisini azaltması bir yana aksine bunu daha da derinleştirebilir” yorumunu yaptı.

Wall Street Journal, böyle bir durumun ülkeden bir an önce ayrılmak istediğini sık sık vurgulayan Trump’ı memnun etmeyeceğini dile getirdi. Salı günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte General Joe Dunford ve ABD’nin Suriye’den sorumlu temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara’da temaslarda bulunacağı açıklanırken bir yetkili, “Trump yönetiminin Türklerin bütün isteklerini yerine getirmesini olası görmüyorum. Özellikle hava desteğini” yorumunu yaptı.

LOJİSTİK ZORLUKLAR OLACAKTIR

2000’i aşkın ABD askerini ülkeden çekmeyi amaçlayan Trump’ın bunun için bir takvim hazırlamadığının vurgulandığı haberde, ABD’li 3 yetkili Türkiye’nin ABD askerlerinin ayrılması sonrasında oluşacak boşluğu dolduramayacağı iddia ediliyor. Gazeteye konuşan bir yetkili, “Konuştuğum kimse Türklerin bunu yapabileceğini sanmıyor. Türkiye’nin karşısında bazı lojistik ve siyasi zorluklar olacaktır” dedi. Gazeteye konuşan yetkililer özellikle bölgede lojistik hamle yapma konusunda bir sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi.