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Washington Post kritik görüşmeye saatler kala yazdı: Trump’ın Erdoğan’a teklifi…

Amerikan Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye dair çarpıcı bir yazıya yer verdi. Gazete, Trump'ın görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını da içeren bir paket sunacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
13:33 -
Haberler Dünya
Washington Post kritik görüşmeye saatler kala yazdı: Trump’ın Erdoğan’a teklifi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesine (TSİ 20.00) saatler kala, uluslararası basında kritik buluşmaya dair analizler de arka arkaya yayınlanıyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), görüşmede Trump’ın elinde iki ülke ilişkilerini iyileştirmeye yönelik bir paket olacağını yazdı. Bu konunun Trump’ın, Erdoğan’a gönderdiği ikinci mektupta da yer aldığına dikkat çekilirken, söz konusu teklifin en dikkat çekici maddesinin 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması olacağı öne sürüldü.

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Trump’ın bunun yanı sıra ABD ve Türkiye arasında krize neden S-400’lerle ilgili de hala umutlu olduğu ve ortak noktada buluşulması halinde Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önereceği belirtildi.

Haberde Trump’ın planlarının yanı sıra, yaptırım taraftarı senatörlerin görüşlerine de yer verildi.

WP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretine şiddetle karşı çıkan Demokrat Senatör Chris Van Hollen’ın şu ifadelerini kullandı:

“Başkan Trump’ın Erdoğan’ı Kürt müttefiklerimize saldırdıktan sonra Beyaz Saray’a davet etmesi gerçekten utanç verici.”

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Son güncelleme: 13:41 13.11.2019
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