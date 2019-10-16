Washington Post’tan flaş iddia: Trump’ın avukatı FETO için baskı yapıyordu

Gazete, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani’nin FETO’nun iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump’ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray’ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırılan haberde, Giuliani’nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı. Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani’nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, “Başka bir şey konuşmuyordu” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani’nin Türk hükümeti adına FETO’nun iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti. Haberde, Trump’ın ise bir dönem bu fikre sıcak baktığı ve bilgi almak için danışmanlarına baskı yaptığı da öne sürüldü.

‘ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTILAR’

Eski bir yetkili, Trump’ın Erdoğan’dan “arkadaşım” diye bahsedip, neden FETO’nun Türkiye’ye iade edilemediği sorusunu sık sık sorduğunu söyledi. Gazete, “Yönetim içindeki yetkililer, bu fikre şiddetli karşı çıkıyordu ve Başkan’a da bu adımın hukuki süreçleri ihlal edebileceği ve kendisine siyaseten zarar verebileceğini söylediler” ifadelerini kullandı.

Habere göre, o dönem Beyaz Saray’da olan üst düzey yetkililer, 2017 yılında Giuliani’nin Türkiye’nin çıkarlarını savunmak için ödeme alıyor olabileceği kaygısıyla kendisine gidip artık Trump’la görüşmelerinde Türkiye ile ilgili meseleleri gündeme getirmemesini istedi.

Giuliani, Washington Post’un FETO’nun iadesiyle ilgili iddialar hakkındaki sorusuna, avukat ile müvekkil gizliliği gerekçesiyle yorum yapamayacağını ama böyle bir şeyin “kulağa saçma geldiğini” söyledi.