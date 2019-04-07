Washington Post’tan Trump-Selman yorumu: Zayıf ve korkak gösteriyor!

Gazetenin başyazısında, “Trump, yurt dışında haksız şekilde tutuklu bulunan Amerikalıları serbest bıraktırması ile övünüyor. Ancak iki Suudi Arabistan kökenli ABD vatandaşının tutuklanmasına hiçbir şey diyemedi. 33 yaşındaki Prens, ABD başkanını zayıf ve korkak gösteriyor” ifadesini kullandı.

Selman’ın insan hakları aktivistleri, gazeteci ve muhaliflere yönelik ‘gaddar’ tavrının değişmeyeceği konusunda dünyaya net mesaj verdiği belirtilen yazıda, Veliaht Prens’in, 11 kadın hakları savunucusunun mahkemeleri devam ederken, onlara destek veren ve aralarında 2 ABD vatandaşının da bulunduğu 12 kişiyi daha tutuklattığı ifade edildi.

Selman’ın, ABD Kongresi’ne, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve söz konusu tutuklamalarla ilgili itirazları dikkate almadığını gösterdiğini yazan Washington Post, bunun nedeninin ABD Başkanı Trump’ın, Kaşıkçı konusunda herhangi bir adım atamaması olduğunu belirtti.