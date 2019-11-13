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Washington’da sahte CV skandalı: Genç kadın gündemi allak bullak etti

Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcısı olarak atanan Mina Chang’in biyografisinde sahtekarlık yaparak gerçek olmayan eğitim diplomalarına yer verdiği  ortaya çıktı. Mina Chang’ın sahtekarlığı abartarak katıldığı televizyon programında TIME dergisinin kapağında kendisinin yer aldığını bile iddia etti.

Tayfun HOPALI / ABD
09:00 -
Haberler Dünya
Washington’da sahte CV skandalı: Genç kadın gündemi allak bullak etti

ABD, Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Mina Chang’ın işe kabul edilmek için kariyerini bir hayli abarttığı ortaya çıktı. NBC’nin ortaya çıkardığı skandalda Chang’in öz geçmişinde abartılı pozisyonlar ve detaylar dikkat çekti.

Chang’in şu an ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki göreviyle ilgili en bağlantılı iş deneyiminin Linking The World isimli bir sivil toplum kuruluşunun CEO’luğu görünürken, genç bürokratın bu görevde birçok insanın hayatına dokunduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. 35 yaşındaki Chang’in CEO olarak görev yaptığı Linking The World ile düzinelerce ülkede okullar inşa ettiğini söylediğini aktaran NBC, genç kadının bir yalanını daha ortaya çıkardı.

Genç bürokratın katıldığı bir YouTube programında TIME dergisine kapak olduğunu söylediği de ortaya çıktı. Fakat TIME dergisi genç kadının iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

NBC’ye konuşan STK yetkilileri kendilerinin böyle bir faaliyeti olmadığını dile getirdi. Sivil toplum kuruluşundaki görevlerini abartarak anlatan Chang’in bir YouTube kanalında yaptığı başarılı işlerden dolayı TIME dergisinin kapağına çıktığını söylediği bile ortaya çıktı. Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan TIME ise bu iddiayı yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu’nda bakan yardımcısı olarak çalışan Chang, resmi biyografisinde Harvard Business School’un bir “mezunu” olduğu ibaresi yer alırken üniversiteye göre ise Chang 2016 yılında yedi haftalık bir kursa katıldı ve kurumdan diploma almadı. Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki biyografisi, Ordu Savaş Koleji’ndeki bir programın “mezunu” olduğunu söylüyor. Ancak katıldığı program, üniversiteye göre dört günlük bir ulusal güvenlik semineriydi.

Washington kulislerinde bomba etkisi yaratan Chang’in bu kadar çok yalan söyleyerek ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bu kadar üst düzey pozisyonlara gelmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Son güncelleme: 09:08 13.11.2019
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