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Whaakari Yanardağı patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 8 kişiye ulaşılmayan Beyaz Ada'da herhangi bir hayat belirtisinin bulunmadığı açıklandı.

06:57 -
Haberler Dünya
Whaakari Yanardağı patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralı kurtulduğu Beyaz Ada'daki yanardağ patlamasında adada kalan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında herhangi bir hayat belirtisine rastlanmadığı belirtildi.

Başbakan Ardern'den, kurtarma ekibine övgü Whakaari Yanardağı patlamasından kurtulanları ve kurtarma ekibinde görev alanları ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tehlike riskine rağmen adaya giderek mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti. Adaya ilk giden pilotların risk altında verdiği karara övgüde bulunan Ardern, “İnsanları çıkarmak için olağanüstü tehlikeli şartlar altında inanılmaz cesur bir karar verdiniz. Çabaların bir sonucu olarak, adadan çok sayıda insan kurtarıldı.” ifadelerini kullandı.

a İlgili Haber Son dakika... Korkutan görüntüler: Yanardağ patladı, insanlar mahsur kaldı, ölü sayısı artıyor Dünya bu sabaha Yeni Zelanda'daki Whakaari Yanardağı'ndan gelen felaket görüntüleriyle uyandı... Bir süredir hareketli olan yanardağın patlaması bölgede korku ve paniğe sebep oldu. Gürültülü patlama sırasında adada bulunan turistler yaralandı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirirken en az 20 kişi de yaralandı.

Yanardağ mağdurları 7 farklı ülkeden Yanardağ patlamasını Yeni Zelanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada gündeme getiren Başbakan Ardern, mağdurlara “Sınırsız destek” verileceğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin Avustralya, ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Malezya ve Yeni Zelandalı olduğunu açıklayan Ardern, ‘‘Acınızı paylaşıyoruz, üzgünüz ve kahroluyoruz. Sizin bize geçmişte destek verdiğiniz gibi bizde size yardım etmek için her şeyi yapacağız.'' şeklinde konuştu.

a İlgili Haber Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYIP 8 KİŞİ AVUSTRALYALI

Patlamanın yaşandığı sırada adadaki 24 Avustralya vatandaşından en az 3'ünün hayatını kaybettiğine inandıklarını açıklayan Başbakan Scott Morrison, ‘‘Yetkililerimiz şu anda hastanede olan tüm kişileri tespit edebilmek için Yeni Zelanda yetkilileri ile yakın çalışıyor. Bazılarının çok ciddi yaralanması var.'' ifadelerine yer verdi. Hastanelerde tedavi altındaki yaralı 31 kişiden 13'ünün, kayıp 8 kişinin ise tamamının Avustralyalı olduğu açıklandı. Adada bulunan sayı kesinleşti. Yanardağın faaliyete geçtiği anda adada 100 kişinin bulunduğu yönündeki resmi açıklamalar önce 50'ye, ardında da 47'ye indirildi. Son verilere göre Whakaari Yanardağı patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti, hayatta oldukları düşünülmeyen 8 kişiden ise haber alınamıyor. Patlamadan yarılı kurtulanlardan 3'ün tedavi edildikleri hastanelerden taburcu edilirken, 31 yaralının tedavisi sürüyor. AA

ABD Almanya Avustralya Başbakan beyaz Çin Haber helikopter İngiltere Malezya Yeni Zelanda
Son güncelleme: 06:58 10.12.2019
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