WhatsApp mesajları tecavüze kanıt olmadı

İngiliz medyasına yansıyan habere göre; hukuki gerekçelerle adı açıklanmayan şahıs, partneriyle ayrıldı. Arkadaş kalmaları için sevgilisinin baskısına uğradığını savunan adam, bir gün eski partnerinin evine gitti ve burada cinsel ilişkiye zorlandı.

Bu olayın ardından eski sevgililer o gece yaşananları WhatsApp’ta tartışmaya başladı. Yazışmalara göre; mağdur olduğunu iddia eden adam, “Onun yaşanmasını istemiyordum, beni sen zorlandın” yazıyor. Partneri ise şöyle yanıt veriyor: “En azından benden nefret etmek için bir nedenin var.”

Bir avukata danışıp polise gitmeye karar veren şahıs, inceleme sonucu aldığı cevap karşısında adeta isyan etti. Polis, davaya gerek olmadığı yönünde bir karar verdi. Avon and Somerset Sözcüsü, “Adli kanıt, kamera görüntüsü ya da bağımsız bir tanık olmadan mahkûmiyet kararı çıkma ihtimali çok düşük” açıklaması yaptı.

Mağdur olduğunu savunan şahıs ise “Bu derece kanıda bir insan nasıl sahip olabilir, bilmiyorum. Bana göre; polise gösterdiğim mesajlarda ne yaptığını açıkça itiraf ediyor” dedi.