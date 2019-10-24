Yanan Tesla marka araçtan çıkamayarak can verdi!

Washington Post’ta yer alan habere göre direksiyon kontrolünü kaybederek palmiye ağacına çarpan Awan’ın aracındaki iyon-lityum batarya alev aldı.

Alevlerin aracı kaplamaya başlamasıyla yardıma gelenler, kaza sonucu oluşan teknik arıza nedeniyle kapıları açamayınca talihsiz adam yanarak hayatını kaybetti.

TESLA’YA DAVA AÇILDI

Awan’ın ailesi Tesla’ya dava açarken davacı taraf, trajedinin Tesla marka aracın konstrüksiyonundaki arızalar nedeniyle yaşandığını vurguladı.

Aile avukatı, “Tesla araçlar yanmayı çok seviyor. Bu araçlar o kadar teknolojik ki, insanın Chevrolet arazi aracı alası geliyor” dedi.

Tesla’dan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.