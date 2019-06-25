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Yaşlı adamı raylara iten caninin cezası kesildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr
13:48 -
Haberler Dünya
Yaşlı adamı raylara iten caninin cezası kesildi

Paul Crossley adındaki saldırganın daha önce başka birini daha aynı şekilde trenin altına itmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Euronews’ün aktardığı habere göre; Londra polisi saldırılara ilişkin video görüntülerini paylaştı.

Cinayete teşebbüsle yargılanan Crossley, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle en az 12 yıl hastanede tedavi gördükten sonra müebbet hapis cezasını çekmeye devam edecek.

Saldırıdan dolayı kaburgaları kırılan ve vücudunda kesikler oluşan yaşlı adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 13:49 25.06.2019
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