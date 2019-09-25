Yemen’de hava saldırılarında 22 kişi can verdi

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana’nın kuzeyindeki Amran ilinin Es-Sevad bölgesine pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Ed-Dali vilayetine bağlı El-Fahir bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Grande, saldırıların dünya liderlerinin BM Genel Kurulunda toplandığı sırada düzenlenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Grande, BM ile ortak çalışan sivil savunma heyetlerinin, Yemen’de 2019’un başından bu yana 700’den fazla sivilin öldüğünü, bin 600 sivilin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

BM Koordinatörü Grande, açıklamasında saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.