Yeni yıla özel seks partisi! Giriş 15.6 bin lira

Parti sahipleri, Beverly Hills’teki gizli konağı süslerken, katılımcıları tüm fantezilerini hayata geçirmek üzere ‘günaha davet’ ediyor. İngiliz Daily Star gazetesi kulüpten bir kişiyle görüşecek ‘hovardalık gecesi’ne ilişkin ayrıntıları öğrendi.

Söz konusu kişi, “Yeni Yıl arifesi, yılın en çok beklenen olayı. Profesyonel ve kişisel sorumluluklarımızı bir kenara bırakıp hakiki halimiz olduğumu bir dönem” dedi.

Organizasyon tematik olsa da konukların normal kıyafetlerini giymesi gerekiyor. Bu da seksi iç çamaşırı ya da resmi giyim anlamına geliyor. Elit konuklar genellikle kimliklerini gizlemek için maske tercih ediyor.

2020’YE SEKS KULÜBÜNDE GİRMEK İSTEYENLER…

Yeni yıla seks kulübünde girmek isteyenler, sıkı bir başvuru sürecini tamamlamak zorunda. Partiye katılmak isteyenler, değerlendirmeye tabi tutulmak üzere isim-soy isim açık kimliklerini, doğum tarihlerini ve mesleklerini bildiriyor.

Ayrıca cinsel fantezilerini ifşa etmeleri ve kendilerini neyin tahrik ettiğini itiraf etmeleri gerekiyor. Benzer detayların ardından seks partisine katılmak isteyenlerin fotoğraflarını yüklemeleri bekleniyor.

15.6 BİN LİRA GİRİŞ ÜCRETİ VAR

Sonrasında yeterince çekici ve “elit” olanlar kulübe kabul ediliyor. Partilere katılım sağlamak için gereken miktar ise 2 bin pound (yaklaşık 15.6 bin lira). Fakat bazı ünlüler herhangi bir para ödemeden girebiliyor.

Özel odalara erişim sağlamak isteyen katılımcıların yıllık üye olmaları ve bu kapsamda her sene 60 bin pound (yaklaşık 470 bin lira) ödemeleri şart.