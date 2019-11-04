Yeni Zelanda Başbakanı 2 dakikaya onlarca icraatı sığdırdı!

Başbakan Ardern, hükümetinin iki yıl içinde yaptıklarını anlatmak için ekibi tarafından kendisine bir iddia ile gelindiğini aktardığı videoda iki dakika içinde onlarca icraatını dile getiriyor.

Euronews tarafından altyazılandırılan videoda yer alan icraatlerın arasında ev kiraları için standart getirilmesi, çocuklara ücretsiz öğle yemekleri, hapishanelerdeki mahkumların 10 yılın en düşük seviyesine gelmesi, denizaşırı borsa spekülatörlerini yasaklama ve asgari ücretin saatte 17 dolara kadar yükseltilmesi dikkat çekti.

BAŞBAKAN ARDERN KİMDİR?

Jacinda Kate Laurell Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi. Waikato Üniversitesi mezunudur. Yeni Zelanda İşçi Partisi üyesidir. 19 Ekim 2017’de ülkesi Yeni Zelanda’nın yeni başbakanı olarak seçilmiş ve 26 Ekim 2017’de göreve başlamıştır. Kapitalizme karşı yaptığı cesur açıklamalarla dikkat çekmiştir.