Yeni Zelanda Başbakanı katliamdan sonra net konuştu: Yasalar değişecek

Başbakan Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Saldırganın Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2’si yarı otomatik, 2’si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, ‘‘Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim'' dedi.

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

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Saldırının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2'sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, ‘‘Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya'da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya'da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz'' ifadelerini kullandı.