Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan güvence verdi

Bütün dünyayı dehşete düşüren kanlı terör saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri üzerine yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak ve temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters açıklamalarda bulundu. Peters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mitinglerinde saldırı görüntüsünü yayınlamamasına dair bir girişimi olmadığını söylerken, “Anladığım kadarıyla artık yayınlamıyor, dolayısıyla sormadım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine güvence verdiğini de söyleyen Peters, “Erdoğan bana Türkiye’ye gelecek vatandaşlarımıza daha önce de olduğu gibi iyi davranılacağını ve hoş karşılanacağının güvencesini verdi. Daha önceki yanlış anlaşılmalar çözüldü” dedi.