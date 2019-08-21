Yeni Zelanda meclisinde yüzleri gülümseten görüntü… Başkanın kucağında süt keyfi!

Yeni Zelanda’da İşçi Partisi milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma Temmuz’da dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı.

Tutanekai, oturum sırasında Meclis Başkanı Trevor Mallard’la beraber kürsüye çıktı. Minik bebek biberondaki sütünü de başkanın elinden burada içti.

Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter’da paylaşırken, “Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP koltuğu benimle paylaştı” dedi ve yeni baba olan milletvekilini kutladı.

Parlamento iki yıl önce babalık iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkarmıştı. Bu iznin Temmuz 2020’da 26 hafta çıkarılması planlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına üç aylık oğlu ile katılarak tarihe geçmişti.