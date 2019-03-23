Yeni Zelanda saldırısı sonrasında gündem olan polis konuştu

Yeni Zelanda basını, elinde yarı otomatik tüfek, başörtü ve göğsünde gül takılı olan genç polis memurunun kimliğini ortaya çıkardı. Yeni Zelanda’nın çok okunan gazetelerinden NZ Herald, genç polis memurunun Michelle Evans olduğunu yazdı.

Geçen hafta cuma günü yaşanan kan dondurucu terör saldırısı sonrasında dün Christchurch’te düzenlenen anma ve cenaze törenlerine binlerce kişi katılırken, mezarlığın girişini koruyan polis memuru Evans Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansının dikkatini çekmişti. Genç polis memuru sosyal medyada da büyük ilgi görürken, özellikle saldırı sonrasındaki üzgün hali ve başörtüsüyle hassasiyetini belli etmesiyle büyük takdir toplamıştı.

NZ Herald, Evans’ın 2016 yılında polis olduğu öğrenildi. Whanganui’de yaşayan kadının, “Toplum için çalışmak istiyorum ve insanlara yardım etmek istiyorum. Dışarı çıkmak ve insanlara yardım ederek para kazanmak çok tatmin edici bir iş. Göreve gittiğimizde yaralanabiliriz ama herkes güvende olmadan oradan ayrılmayız” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Fotoğrafların yayınlanmasından sonra sosyal medyada birçok kullanıcı, “İşte Yeni Zelandalılar bu kadar duyarlı insanlar” ve “Korkunç saldırı sonrasında kenetlenmeliyiz. Memuru tebrik ediyorum” şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.