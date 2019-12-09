Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni Zelanda’da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

07:02 -
Haberler Dünya
Yeni Zelanda’da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Radyo Yeni Zelanda’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERJaponya'da yanardağ patlamasıJaponya'da yanardağ patlaması

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

REUTERS

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001’de aktif hale gelmişti. AA

beyaz internet Japonya patlama Yeni Zelanda
Son güncelleme: 07:06 09.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more