‘Yeni Zelanda’yı kana bulayan terörist ömrünü hücrede geçirecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeni Zelanda’daki korkunç saldırı sonrasındaki sözlerini netleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda’da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters bu gece Türkiye'ye gelmişti.

Açıklamalarda bulunan Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.

Peters, “Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez” dedi. Peters, “Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır” ifadesini kullandı.

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