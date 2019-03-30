Yeniden karanlık! Venezuela’da üçüncü büyük elektrik kesintisi

Ülkede, 7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk, 25 Mart'ta başlayan ve tam olarak giderilemeyen 2'nci kesintinin ardından şimdi de 3'üncü büyük elektrik kesintisi yaşanıyor.

Dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken kesinti sonrası 21 eyalet ve başkent Caracas karanlığa gömüldü.

Maduro kesintilerle ilgili manipülasyon iddiasında bulunurken, muhaliflerin yanı sıra başkanın destekçileri de bugün yürüyecek. Muhaliflere hükümet taraftarları da başkentin farklı noktalarından başlayacakları yürüyüşle cevap verecek.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi STK'lar ile sendikaların katılacağı yürüyüş kent merkezindeki devlet başkanlığı

sarayı Miraflores'in yakınındaki Oleary Meydanı'nda sona erecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhalifler de ülkede yaşanan elektrik kesintilerini protesto için başkentin Chacao semtinde yürüyüş yapacak.