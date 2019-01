Ukrayna’da ölü bulunan Buket ve Zeynep cinayetlerinde ayrıntılar ortaya çıktı

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep´ten haber alamayan arkadaşları dün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov´daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

YEREL BASIN: “ESKİ TÜRK ERKEK ARKADAŞTAN ŞÜPHELENİLİYOR”

Yerel basın, hayatını kaybeden kızlardan birinin eski erkek arkadaşı ile Harkov´da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Ukrayna basını, yerel kaynaklarına dayandırdıkları haberde, genç kızın Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen bu kişinin, 2 Ocak´ta Türkiye´ye döndüğünü yazdı.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova´da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından “Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yerel basın ev sahibi olan Almadani´nin annesinin de 23 Aralık´ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

KOMŞULARI: SESSİZ İNSANLARDI

Öğrencilerin öldürüldüğü binadaki komşuları, kızların sessiz insanlar olduklarını söyleyerek, “Onları bir kere gördüm. Çok sessizdiler, Rusçayı az biliyorlardı. Bir kere kendileriyle konuşmak istedim ancak anlamadıklarını söylediler, iletişim kuramadık. Cesetlerinin evde iki gün boyunca beklediğini öğrendim. Işıkları sürekli yanıktı, şüphelendik biz de. Gaz ocağı acıkmış evde, apartmanın bir bölümünde gaz kokusu vardı” dedi.

ÜNİVERSİTE GÖREVLİSİ: ÖLDÜRÜLEN KIZLAR ÖĞRENCİMİZDİ

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Novorodskiy, “Öldürülen iki Türk öğrenci üniversitemizde öğrenim görüyordu. Güvenlik güçlerinin şüpheliyi hızlı bir şekilde yakalayacağını düşünüyorum” dedi.

CİNAYETLERLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi’nin (22), Yıldız’ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.’nın, Zeynep Hüsünbeyi’nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız’ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.’nın 2 Ocak’ta Ukrayna’dan çıkış yapıp, Türkiye’ye geldiği tespit edildi.

Öte yandan, her kisi de diş teknisyeni olan Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi çiftinin kızları Zeynep Hüsünbeyi’nin, İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Anne Nalan Hüsünbeyi, sahip olduğu tek çocuğunun öldürülmesi nedeniyle sinir krizi geçirirken, acılı anneye sakinleştirici ilaç verildiği öğrenildi.

Zeynep Hüsünbeyi’nin halası Ilgın Selek ise en büyük hayalinin tıp okumak olduğunu söylediği yeğeni Zeynep’in öldürülmesinin kendilerini yıktığını ve bu acının tarifi olmadığını söyledi. Selek, şöyle konuştu:

‘İNSAN BAŞINA GELMEDİĞİ ZAMAN ANLAYAMIYOR’

“Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bu sene ikinci senesiydi ve tek hayali tıp okumaktı. En büyük hayalinin peşinden gitti, çok mutluydu orada. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu.”

‘BU, TAMAMEN PLANLI BİR CİNAYET’

Hüsünbeyi’nin akrabalarından Vefa Kacar ise yaklaşık 4 ay önce kızları Zeynep’in, Hüsnü Can K. ile arkadaşından uzak durması için konuştuğunu belirterek, “Bu çocuk, Buket’in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, ‘Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak’ demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet. Zeynep’in evden çıkmasını beklemesi de bunu zaten ortaya koyuyor. Umarız cinayet zanlısı bir an önce yakalanır” dedi.

