Yetişkin filmleri yıldızından NBA takımına çağrı: Oyuncunuz bana borcunu ödesin

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, son günlerde sahada aldıkları sonuçlardan çok sosyal medyadaki bir iddiayla gündemde.

ABD’de oynadığı yetişkin filmleriyle üne kavuşan Teanna Trump, Oklahoma City oyuncularından birinin kendisine borcu olduğunu öne sürdü. Bu borcu bir türlü alamadığını belirten Trump, sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Takımın Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan 24 yaşındaki oyuncu, “Oyuncunuzun bana olan borcunu ödemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Mesaj kısa sürede hızla yayılırken, söz konusu oyuncunun kim olduğu konusu sosyal medyada merak konusu oldu.

Bu Trump’ın sosyal medyayı birbirine katan ilk iddiası değil. Genç oyuncu, Mart ayında yaptığı bir açıklamada, 16 yaşındayken o dönem Indiana Pacers takımında oynayan bir NBA yıldızıyla birlikte olduğunu öne sürmüştü. ABD’nin Indiana eyaletinde cinsel rüşt yaşı kanuna göre 16 olarak kabul ediliyor.

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