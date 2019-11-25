Yıldız futbolcunun sevgilisine büyük şok! Palalı saldırganlar evi basıp…

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin oyuncusu Demarai Gray ve sevgilisinin başına gelen olay İngiliz basınının gündemine oturdu.

Geçtiğimiz yıl mart ayında meydana gelen soygunla ilgili dava görülmeye başlarken, çiftin mahkemede verdiği ifadeler de ortaya çıktı. 23 yaşındaki Gray’in İngiltere 21 yaş altı milli takımıyla kampta olduğu sırada gerçekleşen soygun sırasında evde yalnızca Emma Hickman ve 6 haftalık bebeği bulunuyordu.

Hickman ifadesinde olay gerçekleştiği sırada yatağında olduğunu belirtirken, “Uyuduğum sırada odama biri girdi. Adamın elinde pala olduğunu görene kadar ne olduğunu anlamadım. Üzerimde kıyafetlerim yoktu, yorganın altında kaldım. Bana, ‘Hareket etme. Para ve mücevherler nerede?’ diye sordu. Donup kalmıştım, nerede olduklarını söyledim” dedi.

Soyguncuların dört kişi ve hepsinin silahlı olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Hickman, “Demarai’nin ne zaman eve geleceğini sordular. Annemin gelmek üzere olduğunu söylediğimde, beni ona zarar vermekle tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

Evden 24 bin sterlin ve onlarca değerli eşya çalan zanlıların soygunu haftalarca planladığı öne sürülürken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.