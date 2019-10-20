Yıldız oyuncu cezaevinde: Mahkum elbiseli ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Kızı Georgia’nın iyi bir üniversiteden kabul alması için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve 14 günlük hapis cezası alan ünlü oyuncu Felicity Huffman’ın cezaevinden ilk fotoğrafları ABD tabloid basınına çıktı. Umutsuz Ev Kadınları isimli dizi sayesinde şöhret olan 56 yaşındaki Huffman’ın bitkin olduğu görülürken, eşi William H. Macy ve kızı Georgia’nın ziyaretine geldiği belirtildi.

27 Ekim’de cezaevinden çıkması beklenen Huffman ABD’deki diğer mahkumlar gibi tulum giyerek kendisine verilen üç tane iç çamaşırını kullanıyor. Hoffman'a içinde tarak, deodorant, diş fırçası, diş macunu ve tuvalet kağıdı gibi hijyenik malzemelerin olduğu bir paket verildi. Huffman'ın kaldığı cezaevinde sabahları tüm mahkumların 6.30'da yataklarını düzeltmiş olmaları gerekiyor. Hafta sonları ise saat 10'a kadar dinlenme imkanları var. Huffman, güneşlenme iznini ise cuma günü akşam 4 ile pazar günü akşam 8.30 arasında alabiliyor. Ayrıca günlük birer saat hava alma izni var.

Kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verme skandalıyla gündeme gelen ve mayıs ayında yapılan duruşmada suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı kabul ettiğini söylemişti. Huffman, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.

Kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıktan sonra Huffman, özür dilemişti. Huffman o dönemde, “Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum” demişti.

