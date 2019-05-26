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Yıldız oyuncu itiraf etti: Biriyle çıkmaya hazırım, tek kriterim var

Oscar ödüllü Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron, aşk hayatı hakkında merak edilenleri yanıtladı. İki çocuk evlat edinen 43 yaşındaki Theron, "Yeni bir ilişkiye başlamak için şaşırtıcı derecede hazırım" dedi. Theron, ideal erkekte aradığı özelliği de duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:31 -
Haberler Dünya
Yıldız oyuncu itiraf etti: Biriyle çıkmaya hazırım, tek kriterim var

2015 yılında ünlü oyuncu Sean Penn’den ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamamayı tercih eden Güney Afrikalı aktrist Charlize Theron, hayalindeki erkeği anlattı. İki çocuk evlat edindikten sonra ilişki yaşamama kararı alan fakat artık buna hazır olduğunu söyleyen Theron, “Yıllardır bekarım ve artık şaşırtıcı bir şekilde birileriyle çıkmaya hazırım. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerek” dedi.

Ufak bebeğim artık kendi kendine oyalanabiliyor ve dolayısıyla biraz vaktim var” dedi. Sakallı erkeklerden hoşlandığını dile getiren Theron, “Benim obsesif kişiliğime ayak uydurması gerek. Örneğin sabahları 04.00’te kalkıyorum, spor yapıyorum. Bununla uyumlu biri olması gerek” dedi.

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