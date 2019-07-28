Yol kavgası, trafik terörüne dönüştü!

Olay, Newcastle şehrinde yerel saatle 21.00 sıralarında meydana geldi. Trafik kavgasında 2 kişi otomobilden inerek bir kadın ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının tartıştıkları 2 kişinin otomobiline gittiği; topuklu ayakkabısını çıkararak otomobilin ön camına defalarca vurduğu görüldü.

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ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Öfkelenen sürücü, otomobiline tekrar binerek otomobilini kaldırıma doğru sürdü, kadına hafifçe çarparak kenara attı ve o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama daha çarptı. Kaldırımdaki adamın da öfkelenerek otomobilin kapısını açmaya çalıştığı; sürücünün ise otomobiliyle geri giderek tekrar otomobilinin adamın üzerine sürdüğü ve çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu. DHA