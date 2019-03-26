Yolsuzluktan yargılanan eski Başkan Temer için serbest bırakma kararı!

Brezilya’da ‘araba yıkama’ adıyla anılan yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen hafta ‘delilleri yok edebileceği’ gerekçesiyle tutuklanan eski Devlet Başkanı Temer’in serbest bırakılmasına karar verildi. Yargıç Antonio Ivan Athie, Temer’in, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediğinden tutukluluğunun devamına gerek olmadığına hükmetti.

Michel Temer kendisinden önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti. Temer ocak ayında görevini, Jair Bolsonaro’ya devretmişti.

Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekimde iddianame hazırlanmıştı. Temer’in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı. Odebrecht’in eski bir yöneticisi de, Temer’in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkûm edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.