YouTube’dan çocuklara yönelik videolar için çarpıcı karar

Google’dan yapılan açıklamada, çocuklara yönelik video paylaşımı yapanların, yükledikleri videoların çocukları hedeflediğini veya çocukların ilgisini çekebilecek içeriğe sahip olduğunu önceden belirtmesinin zorunlu olacağı kaydedildi.

Bunun yapılmaması durumda ise bu tip içeriklerin makine öğrenimi yazılımlarıyla otomatik olarak saptanarak yeni kuralların yükleyicilerden bağımsız olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocukların veya çocuk karakterlerin yer aldığı, popüler çocuk programlarına veya çizgi ve animasyon karakterlere odaklanan, oyun amaçlı rol yapma ve oyuncaklarla hikaye anlatma unsurları içeren, çocuk karakterlerin oyun amaçlı rol yaptığı ve hayali oyun dünyaları kurduğu doğal oyun eylemlerine yer veren veya popüler çocuk şarkıları, hikayeleri ve şiirleri içeren videoların çocuklara yönelik içerikler olarak değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan Google, YouTube’da çocuklara yönelik olduğu belirtilen veya belirlenen videolarda kişiselleştirilmiş reklam yayımlanmayacağını ve izleyici verilerinin bu amaçla toplanmayacağını bildirdi.