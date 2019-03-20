Yunan bakandan Türkiye çıkışı: Kimse dışlayamaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın Antalya’da yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik kararını değerlendiren Katrugalos, kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını belirterek, “AP’nin tüm Yunan üyeleri karara karşı oy kullandı. Bu, bizim Türkiye’nin Avrupa perspektifini canlı tutmamızı istediğimiz anlamına geliyor. Bu, Türk halkının yanı sıra hem Avrupa’nın hem de Yunanistan’ın yararına” diye konuştu.

‘AVRUPA İÇİN DESTEĞE DEVAM’

Katrugalos, Avrupa’ya düşman değil, Avrupalı bir komşu istediklerini ifade ederek, “Avrupa müktesebatına, demokrasiye ve insan haklarına saygı ön koşuluyla Avrupa kapısı Türkiye’ye açık kalmalı. Bunu bulunduğumuz tüm platformlarda desteklemeye devam edeceğiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin gerekliliğini de savunacağız. Bu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Yunanistan’ın da çıkarına” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’da açık bir toplum ve özgürlüklere saygıyı savunan siyasi güçler ile islamofobiyi de büyüten yabancı düşmanı, aşırı milliyetçiler arasında bir mücadele yaşandığına dikkat çeken Katrugalos, “(Türkiye’nin AB üyeliği) Sadece ekonomik açıdan değil, gelecekte nasıl bir Avrupa istediğimiz açısından önemli. Biz, Türkiye’nin Avrupa perspektifini Avrupa’nın kimliği için, nasıl bir Avrupa geleceği tasavvur ettiğimizi göstermek için de istiyoruz” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE VE YUNANİSTAN EN İYİ ÖRNEK



Katrugalos, Yeni Zelanda’daki camilere terör saldırısı ve Avrupa’daki aşırı sağın yükselişine yönelik soruya ise “Türkiye ve Yunanistan, farklı dinlere sahip ülkeler arasında iyi bir iş birliği yapılabileceğini kanıtlamak için çaba gösteren örnek ülkelerdir” yanıtını verdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretini anımsatan Katrugalos, okulun yeniden açılmasının İslam’ın diğer dinlere karşı açık olduğunu kanıtlayacağını söyledi.

Yunanistan’ın parlak bir geleceği olacağına inandığını ifade eden Katrugalos, “Bu parlak gelecekte Türk komşularımızı ortağımız ve kardeşlerimiz olarak yanımızda görmek isterim. Bizi yakınlaştıran sadece coğrafya değil. Halktan halka iletişim içinde olduğumuzda çok daha yakın olduğumuzu hissediyoruz. Düşünce tarzı ve karakterlerimiz bizi soğuk iklimlerdeki halklara göre çok daha yakın olduğumuzu gösteriyor” dedi.

‘KIBRIS MÜZAKERELERİ BAŞLAMALI’

Çavuşoğlu ile Brüksel’de yaptığı görüşmede samimi bir diyalog kurduklarını kaydeden Katrugalos, Ege’de gerilimin azaltılması ve olumlu bir gündem oluşturulması için çaba harcadıklarını söyledi. Katrugalos, iki ülke arasındaki yeni deniz hattına ilişkin ise “İki ülke liderleri İzmir’den Lavrion Limanı’na deniz bağlantısını sağlamak için anlaştı. Bu seferlerin haziranda başlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümü için muhtemel müzakereler öncesinde iki tarafın pozisyonlarını daha iyi anlama çabasında olduklarını vurgulayan Katrugalos, “Müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Ancak bu müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varma şansı olması lazım. Sadece gösteriş için değil. Biz Kıbrıs meselesinde çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİM DIŞARIDA BIRAKABİLİR?’

Katrugalos, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde yer almasına Yunanistan’ın nasıl baktığı sorusuna, “Tabii ki Türkiye’nin dahil olmasını olumlu karşılarız. Akdeniz’e o kadar kilometre kıyısı olan Türkiye’yi biri bu bölgeden nasıl dışlayabilir? Kimse bunun aksini iddia etmiyor” yanıtını verdi.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olduğunu vurguladıklarını, bunun “Doğu Akdeniz’de bir tekel” anlamına gelmediğini ifade eden Katrugalos, enerji kaynaklarından gelecek gelir için Kıbrıs’taki iki tarafın kullanımına yönelik ortak bir fon oluşturulduğunu ve bunun Rum Meclisi tarafından onaylandığını söyledi.

Katrugalos, İsrail ve Rum yönetimi ile olduğu gibi Yunanistan’ın dahil olduğu üçlü iş birliklerini anlatarak “Türkiye’nin de uluslararası hukuk ve egemenlik haklarına saygıyı da içeren bu görüşmelere dahil olmasını çok isteriz. Önemli olan tek taraflı, özellikle gerginliği tırmandırabilecek askeri hareketlerden kaçınmak” yorumunu yaptı.