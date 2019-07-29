Yunan başbakana KKTC’den yanıt gecikmedi!

Özersay, Bakanlar Kurulu sonrasında toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Yunanistan başbakanının sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Yunanistan başbakanının açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz´de yasa dışı faaliyet arıyorsa, Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar” dedi.

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`RUMLARIN İŞGALİNE BAKSIN´

Özersay, “Bir kere Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının, bizzat Yunanistan’ın kendisinin bu ülkede düzenlemeye kalkıştığı bir darbeden kaynaklandığını, bir işgale son verilmek üzere yapılmış bir askeri müdahale sonucunda, Türk askerinin bu adada bulunduğunu kimse unutturmaya çalışmasın. Yunanistan başbakanı bir işgal arıyorsa, Kıbrıs Cumhuriyeti dediği devletin, Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını kendisine tavsiye ederim. Anayasasının üçte ikisi askıya alınmış olan Kıbrıslı Türkleri hiç bir şekilde temsil etmemesine rağmen, temsil ediyormuş gibi yapan, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp eden sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgaline bakmasını tavsiye ederim” sözleriyle tepki gösterdi. DHA