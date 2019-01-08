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Yunan mahkemesi kararını verdi: Operatörden sonra kepçe de geri geliyor

Edirne Belediyesi, Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan belediye personeli Musa Alerik'in kullandığı kepçenin iadesi için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Operatörümüzü geri almıştık, şimdi kepçemizi de geri almış olacağız" dedi.

Tamer YAVUZ / Edirne
android-time 16:49
Haberler Dünya
Yunan mahkemesi kararını verdi: Operatörden sonra kepçe de geri geliyor
Edirne Belediyesi, Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan belediye personeli Musa Alerik'in kullandığı kepçenin iadesi için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Operatörümüzü geri almıştık, şimdi kepçemizi de geri almış olacağız" dedi.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün kepçe operatörlerinden Musa Alerik, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki su hattı yenileme çalışmaları sırasında sınırı 8 metre geçtiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. Alerik, daha sonra serbest bırakılmış ancak kullandığı kepçeye el konulmuştu.

EDİRNE BELEDİYESİ DAVAYI KAZANDI

Bunun üzerine Edirne Belediyesi, personelin Yunan sınırını geçmediğini belirterek kepçenin iadesi için dava açmıştı. Dava Orestiada kentinde görülürken, Yunanistan İstinaf Mahkemesi Türk tarafını haklı bularak kepçeyi iade etme kararı verdi. Kepçe operatörü Alerik'e ülkeye izinsiz giriş yaptığı için verilen para ve ertelemeli hapis cezası da iptal edildi.

‘KANITLANMIŞ OLDU’

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan şöyle konuştu: “Mahkeme Edirne Belediyesi'ne ait kepçeyi geri verme kararı verdi. Operatörümüzü geri almıştık, şimdi kepçemizi de geri almış olacağız. Mahkeme kararıyla Türk tarafının haklılığı kesinleşmiş oldu, mahkeme kararıyla da kanıtlanmış oldu. Çünkü biz başından beri görevlimizin sınırı geçmediği, tampon bölgede yakalandığı iddiasındaydık.”

Kepçe işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne Belediyesi'ne teslim edilecek.

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Son güncelleme: android-time 16:5308.01.2019
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