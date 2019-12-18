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Yunanistan Türkiye’ye karşı harekete geçti! ABD ve İsrail’den SİHA alıyorlar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'yla vardığı anlaşma sonrası bölgede sular ısınmaya devam ediyor. The Times'ın iddiasına göre Yunanistan, Türk gemileri ve insansız hava araçlarına karşı, ABD ve İsrail'den silahlı insansız hava aracı almaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
15:34 -
Haberler Dünya
Yunanistan Türkiye’ye karşı harekete geçti! ABD ve İsrail’den SİHA alıyorlar

Türkiye ve Libya arasında varılan mutabakat sonrası dünyanın gözü Doğu Akdeniz’de. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile İstanbul’da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ anlaşması imzalamıştı.

Bu anlaşmanın ardından Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı eden Yunanistan, Türkiye'yi de BM'ye şikayet etmişti. Uluslararası kamuoyunu Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışan Yunanistan cephesinden yeni bir hamle hazırlığı daha geldi.

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The Times’ta Anthee Carassava imzasıyla yayınlanan habere göre Yunanistan, Türkiye’ye karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) almaya hazırlanıyor. Gazetenin iddiasına göre parlamentoda bilgi veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ABD’den 3, İsrail’den 2 SİHA alınacağını söyledi.

Panagiotopulos, “Silahlı kuvvetlerimiz egemenliğimize yönelik potansiyel tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA’larını hareket edemez hale getirmek de dahil” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 15:44 18.12.2019
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