Yunanistan’dan Girit’te sondaj adımı

Amerikan Exxon Mobil, Fransız Total ve Yunan ELPE şirketleri arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sondaja 2020'de başlanacağını duyurdu. Bölgede çıkarılacak olası doğalgaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ının ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e aktarılacağını belirtti.

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euronews’deki habere göre; Çipras ayrıca, Türk karasularından geçmeyeceği bildirilen, İsrail-GKRY-Girit-Yunanistan arasında inşa edileceği duyurulan EastMed doğalgaz boru hattı projesinin de 2020'de gündeme getirileceğini vurguladı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA SONDAJ GERİLİMİ

Yunanistan’ın Girit adasına yönelik petrol ve doğal gaz arama hamlesi, Kıbrıs açıklarında yürütülen sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginliğin gölgesinde geldi. Son olarak Türkiye, Temmuz ayında faaliyete geçecek olan ikinci sondaj gemisini bölgeye göndermişti. Kıbrıs Rum yönetimi ise ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya’dan Eni, Fransa’dan Total ve ABD’den ExxonMobil şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.