Zaharova’dan ABD’ye sert sözler: Bilinçli olarak yapıyorlar

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Durumu istikrarsızlaştırmaya, finans, petrol, altın işleme sektörlerine yaptırım uygulamaya, toplumu ve orduyu bölmeye yönelik birbirini izleyen eylemlere, şiddet yoluyla insani yardım gönderme girişimlerine, sabotajlara ve ülkenin enerji sistemine yapılan saldırı gibi eylemlere tanıklık ediyoruz” dedi.

Tüm bunların bilinçli olarak kaosu kışkırtma, ülkeyi bölme girişimi olduğunu vurgulayan Zaharova, bunun sonucunda kimsenin kazanan taraf olamayacağının altını çizdi.

Zaharova, ABD’ye “Washington’dakiler, bunu anlıyor musunuz?” diye seslendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkedeki tek meşru iktidarın Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti olduğunu, muhalif lider Juan Guaido’nun gerçek bir iktidara sahip olmadığını kaydetti.

Guaido’nun kendini istediği kişi olarak ilan edebileceğini, bunun örneklerinin hem tarihte hem de tıpta görüldüğünü anlatan Zaharova, Juan Guaido’nun eşi Fabiana Rosales’in Beyaz Saray ziyaretine atıfta bulunarak, “Eşi nereye giderse gitsin, Guaido’nun gerçek bir iktidarı olmayacak” diye vurguladı.

‘RUS UZMANLAR ANLAŞMA KAPSAMINDA ORADA’

Zaharova, Venezuela’ya gönderilen Rus askeri uzmanlara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Rus askeri uzmanların Venezuela’daki varlığının Moskova ve Caracas’ın imzaladığı hükümetlerarası anlaşmaya dayandığını söyleyen Zaharova, Rusya’nın hiçbir ihlalde bulunmadığını ifade etti.

Zaharova, Rusya’nın bölgedeki güç dengelerini değiştirmediğini ve ABD’nin aksine kimseyi tehdit etmediğini sözlerine ekledi.