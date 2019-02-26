Zarif istifa kararından sonra ilk kez konuştu

İran merkezli “Arya” haber sitesine konuşan Cevad Zarif, “İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı’nın itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran’ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum” dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, “Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığı’nın konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim” ifadelerini kullandı.

Zarif, konuya ilişkin bunun dışındaki görüşlerin kişilerin hayal mahsullerinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası’nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, dün istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Zarif’in ABD’ye karşı verilen savaşın ön cephesinde olduğunu söylemişti.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Zarif’in, Suriye lideri Esad’ın dün İran dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.