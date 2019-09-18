Zarif: Savaşı ve terörü durdurun

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yapılan kabine oturumunda yaptığı açıklamada, ABD'nin azami baskısı altında müzakerenin imkânsız olduğunu ve müzakere için ABD'nin ekonomik teröre son vermesini gerektiğinin altını çizdi.

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