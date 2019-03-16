Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zimbabve’yi kasırga vurdu: 24 ölü

Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

21:08 -
Haberler Dünya
Zimbabve’yi kasırga vurdu: 24 ölü

Zimbabve hükümeti, Idai Kasırgası’nın ülkenin güneyinde etkili olduğunu ve kasırga sonucu en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı. İletişim Bakanlığı’nın Twitter adresinde yapılan açıklamada ve ölenlerin çoğunun Chimanimani bölgesine kayıtlı olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERHindistan'ı kasırga vurdu: 10 ölüHindistan'ı kasırga vurdu: 10 ölü

Açıklamada ayrıca askerlerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü, öte yandan kasırga sebebi ile meydana gelen heyelanlar sonucu yolların kullanılamaz durumda olmasının çalışmaları aksattığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERMichael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktıMichael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı

Yaşanan felaket ile ilgili açıklama yapan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise, “Aklım ve dualarım kasırgadan etkilenenlerle birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor” dedi.  İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:09 16.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more