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Zuckerberg’in çöplerini satarak yaşıyor… Kazancı şaşırtıyor!

Hava kuvvetlerinden emekli eski asker Jake Orta, ABD basınının gündeminde. Orta, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in çöplerinden bulduğu değerli eşyaları satarak hayatını kazanıyor. Orta'nın topladığı elektronik cihazlar ve tasarım kıyafetler sayesinde haftada 300 dolar kazandığı belirtiliyor.

10:24 -
Haberler Dünya
Zuckerberg’in çöplerini satarak yaşıyor… Kazancı şaşırtıyor!

New York Times gazetesi, Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir ‘çöp toplayıcısı’ olduğunu yazdı.

Zuckerberg’in San Francisco’daki 10 milyar dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta’nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg’in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu.

Bunların arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, kahve makinesi, i-Pod ve Facebook CEO’sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

12 çocuklu bir ailenin Texas’ta doğan üyesi olan Orta, ordudan emekli olduktan sonra alkol problemi yaşamaya başladı. Bir süre sonrası eşi tarafından da terk edilen Orta, evsiz kaldıktan sonra Zuckerberg’in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) kazanıyor.

Orta çöpten bulduğu eşyaları böyle satıyor.

Orta, “Çöplerden çıkanlar beni büyülüyor. İnsanların değerli onlarca şeyi çöpe attığını görseniz inanamazsınız” ifadelerini kullanıyor.

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