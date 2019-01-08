15 tatil 1 ay mı oldu? 2019 sömestr tatili ne zaman başlayacak?

15 tatil başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler dinlenmek için gün saymaya başladı. MEB tarafından 15 tatil başlayacağı tarih belirlendi. 15 tatil 1 aya çıktı mı? Öğrenciler kadar Veliler de sömestr tatili için planlarını yapmaya başladı. İşte yarı yıl ne zaman sorusunun cevabı...

Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna yaklaşırken planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler Şubat tatili ne zaman diye araştırıyor. MEB bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. Bu yarıyıl tatili yani sömestr hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsat olarak görülürken bir yandan eğitime verilen ara ile dinlenme fırsatı da elde edilir. 15 tatil hakkında merak edilen konulardan biri de sömetr tatili 1 ay mı olacak? Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

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SÖMESTR TATİLİ 1 AY MI OLACAK?

Sömestr yani ara tatil süresi hakkında bir değişikliğe gidilmedi. Sömestr tatili planlandığı şekilde yine 15 gün sürecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

KARNESİ ZAYIF OLAN ÖĞRENCİYE NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Uzman Psikoloğu Melis Tümer Süyür, yaklaşan yarıyıl tatil nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanı yaşadığını belirterek, velileri çocuklarının getireceği kötü karnelere karşı uyardı. Ortada bulunan olumlu ya da olumsuz bir sonuç için tek bir kişiyi suçlamanın doğru olmadığını ifade eden Melis Tümer Süyür, “Dönem boyunca iyi koordine olmak çok önemlidir. Bu da aile üyelerinin desteği ile olur. Karnenin çocuğun öğrenme süreçleri ve davranışlarının bir geri bildirimi olduğu bilinmelidir” dedi.

Karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda da uyarılarda bulunan Süyür, “Kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf gelen çocuğa, zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalıdır.

Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru değildir. Kişiliğine yönelik olumsuz davranışlarla karşılan çocuk yalnızca, ‘başarılıysam değerliyim ve yeterliyim, başarısız olursam kimse beni sevmeyecek’ gibi işlevsel olmayan gerçek dışı düşünceler geliştirebilir. Bu durum çocukta, özgüven eksikliğine ve dolayısıyla ikinci döneme de motivasyonu düşük başlamasına neden olabilir.