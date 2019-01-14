15 tatil ne zaman? MEB iş takvimine göre sömestr tatiline çok az kaldı…

Sömestr tatilinin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler tatil öncesi karne alacak. Yarıl yıl tatilinden sonra da 2019 eğitim öğretim yılının 2. dönemi başlayacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 tatil tarihi...

Yarıyıl kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi yaşayacaklar. Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. 15 tatil ne zaman? Sömestr tatilinde neler yapılabilir diye merak eden veliler için uzmanlar yarıyıl tatilinde öğrencilerin hem dinlenmesini hem de ev işlerine yardım ederek, sorumluluk alarak 15 tatili değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Peki sömestr yani 15 tatil ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Bir eğitim öğretim döneminin daha ortasına yaklaşırken tatil planlarını şekillendirmek isteyen veliler, dinlenmek isteyen öğrenciler, okullar ne zaman tatil olacak ve ilk dönem ne zaman bitecek sorularını soruyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ TAKDİR TEŞEKKÜR KONUSU

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.