Sömestr tatili beklenirken merak ediliyor: 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman sorusu dönem sonununu yaklaşması ve yazılı sınav sonuçlarının bir bir açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından daha çok merak ediliyor. 2018 yılı sonu yaklaşırken yarı yıl tatili yani bir diğer adıyla, 15 tatil ne zaman merak edilmeye başlandı. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. Peki 15 tatil kaç gün sürecek?

Tatil planı yapmak isteyen aileler sömestr tarihini öğrenmek istiyor. Yarıyıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Son zamanlarda öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatilinde uzmanlar öğrencilerin ödev yapmak yerine öğretici faaliyetlerde bulunmasını ve kitap okumasını öneriyor. Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.