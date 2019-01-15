15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İkinci dönem ne zaman?

15 tatile çok kısa bir süre kaldı öğrencilerin ve velilerin kafasında merak edilen bazı sorular bulunuyor. 15 tatile çok kısa bir süre kaldı ve bu haftanın son çalışma gününde ilk dönem sonlanacak. Peki 15 tatil kaç gün sürecek ve ikinci dönem ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman? Sömestr tatilinde neler yapılabilir diye merak eden veliler için uzmanlar yarıyıl tatilinde öğrencilerin hem dinlenmesini hem de ev işlerine yardım ederek, sorumluluk alarak 15 tatili değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı kadar kaç gün süreceği de merak ediliyor. İşte detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN? İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ EĞİTİCİ AKTİVİTE FIRSATI OLABİLİR

Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

MEB TAKVİMİNE GÖRE ÖNEMLİ GÜNLER

MEB Yarıyıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı