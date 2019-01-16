15 Tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2019 Sömestir tatiline geri sayım…

Okulların kapanmasına çok kısa bir süre kaldı. Kısa bir tatil planı yapmak isteyen velilerin yanı sıra heyecanla tatilin gelmesini bekleyen öğrenciler ve öğretmenler "15 Tatil ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2019 yarıyıl tatil tarihi...

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 18 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesi ile sona erecek. Öğrenciler 15 günlük bir dönem arası tatiline başlıyor. 21 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Cuma gününe kadar sömestir tatili yapılacak. İkinci dönem 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİLDE NELER YAPMAK GEREKİR?

Kimi öğrenci 15 günlük tatilini, eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Televizyon veya bilgisayar başında geçirilen boş zamanın dinlenmekten çok yorgunluk yaratıyor. Her öğrencinin kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemesi gerekiyor. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin, öğrencilerin çalışma isteklerini kamçılar.

İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 75'ini bir haftada, yüzde 66'sını bir günde, yüzde 54'ünü de bir saat içerisinde unutuyor. Unutmayı önlemenin yoluysa yapılanları tekrar etmekten geçiyor. Özellikle geçmiş konularla ilgili çalışmalarda çok fazla hata yapan öğrencilerin mutlaka genel tekrara ağırlık vermeleri gerekiyor.

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Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.