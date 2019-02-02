15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem başlama tarihi…

Tatilin biteceği için üzülen öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi araştırıyor. Sıra şimdi okula tekrar geri dönüşe geldi. Peki Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.