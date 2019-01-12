15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler Şubat tatili ne zaman diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. 15 tatil ne zaman başlayacak? 15 tatil kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak soruları da merak konusu. İşte detaylar...

Öğrenciler senenin ortasında dinlenme imkanı bulacakları yarıyıl tatili büyük bir hevesle bekliyor. Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatilinin tarihi belli mi? MEB'in paylaştığı bilgilere göre 15 tatil ne zaman başlayacak, sömestr ne zaman başlıyor, soruları cevabını buldu. Bu noktada yarıyıl tatilinin kaç gün süreceği de önem taşıyor.

SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN? 15 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzamayacağı ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

15 TATİLDE VELİ DESTEĞİ ŞART

Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.