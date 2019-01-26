18 bin öğrenci yurt dışında

Gürer, önergesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı (YLSY) kapsamında yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı kaçtır? MEB bünyesinde Avrupa ülkeleri, G. Kore, Çin ve Japonya’da eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır? Yurt dışına YLSY kapsamında gidip geri dönüş süresinde gelemeyen öğrenciler var mıdır? Haklarında soruşturma açılan öğrenciler var mıdır?” sorularini yöneltmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımızca YLSY kapsamında lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı 18 bin 727’dir” dedi. Avrupa ülkelerinde bin 495, Güney Kore’de 2, Çin’de 20, Japonya’da 17 bursiyerin lisansüstü eğitim gördüğünü belirten Selçuk, 2018 yılı YLSY kontenjanının bin 224 olduğunu söyledi. Selçuk, yerleşmeye hak kazanan adayların resmi bursiyerlik statüsü kazanmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini de hatırlattı.