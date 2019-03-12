18 Mart’ta okullar tatil mi? Çanakkale Zaferi gününde okullar tatil mi?

Milletimizin büyük kararlılık ve mücadele ile kazandığı büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı ile ilgili tören hazırlıkları sürüyor. Öğrenciler ve veliler okullar tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor. Çanakkale Zaferi sebebiyle hangi illerde okullar tatil? İşte merak edilenler…

18 MART’TA OKULLAR TATİL Mİ?

MEB çalışma takviminde yer alan bilgilere göre 18 Mart tarihinde okullar tatil olmayacak ve törenlerin ardından eğitim öğretim devam edecek.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

30 Ağustos: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.