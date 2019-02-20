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20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak! Başvurular için MEB tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atama ile ilgili takvim, bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak" diye konuştu. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı tarih...

23:29 -
Haberler Eğitim
20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak! Başvurular için MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart’ta başlayacağı bildirildi. MEB’in internet sitesinde 2019’da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019’da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019’da sonuçlandırılacak.

AA

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